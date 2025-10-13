Delegación del Gobierno aconseja al Valencia jugar a puerta cerrada con el Hapoel israelí

Bernabé recordó que tanto el La Laguna Tenerife que recibirá este martes en la Basketball Champions League ante el Bnei Herzliya, como el BAXI Manresa, que jugará en casa el miércoles ante el Hapoel Jerusalén en la Eurocopa, comunicaron el domingo que disputarán sus partidos a puerta cerrada.

La delegada señaló que "corresponde a los clubes tomar las decisiones finales y definitivas" y explicó que han mantenido con el Valencia "distintas reuniones para hacer un seguimiento pormenorizado de cuál es la situación en cuestiones de orden público no tanto en cuanto a lo que es la celebración de un evento deportivo en un espacio cerrado".

"Hay otras ciudades, en Canarias y en Cataluña, que ya han anunciado que los harán a puerta cerrada. La recomendación que le hemos trasladado el club también van en la línea de que se celebre a puerta cerrada pero será la decisión del club, que tomará una decisión en las próximas horas porque es verdad que es el día 15 y tienen un día mas de margen que en Canarias", apuntó.

Colectivos contra la actuación de Israel en Palestina han convocado una protesta para este día 15 de octubre frente al Roig Arena con el lema 'Bàsquet sí, genocidi no' para defender "el boicot" a Israel y la expulsión de sus equipos de las competiciones europeas.

Además, en su comunicado estas organizaciones pidieron al Valencia la suspensión del encuentro, aunque según las normas de la Euroliga solo el consejero delegado de la competición, que es una entidad privada puede hacerlo.

El Valencia Basket se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana hace unas semanas después de las protestas por la presencia de un equipo israelí en La Vuelta que impidieron acabar algunas etapas tal y como estaba previsto inicialmente.

El club valenciano ya ha tomado la decisión de que en ningún caso pondrá a la venta entradas para el público general para este encuentro pero aún no ha comunicado si permitirá a sus abonados el acceso a un partido que promocionó hace unos días, en su último choque en el Roig Arena.