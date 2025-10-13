El Barça inicia ante el Maccabi una semana con tres desplazamientos

El equipo de Joan Peñarroya ha arrancado la temporada con la misma irregularidad que le caracterizó el curso pasado, y hasta la fecha ha alternado dos triunfos de prestigio frente al Panathinaikos (96-103) y el Valencia Basket (93-81) en Europa, con tres tropiezos frente al Hapoel Tel Aviv (103-87) en la competición continental, y ante el Valencia (93-81) y el Lleida en el torneo doméstico.

La inconsistencia defensiva es la gran asignatura pendiente del Barça, que ha concedido más de 90 puntos en todos los partidos del curso y es el equipo que más puntos de media encaja en la Euroliga (100,3), aunque también es el que más anota (99,3).

El gran nivel del alero Will Clyburn, el jugador que más créditos de valoración (26) y puntos (21,7) promedia de la competición, es un valor seguro para el conjunto catalán, que también ha contado en los últimos partidos con una buena versión del escolta Kevin Punter (17,7 puntos), el ala-pívot Tornike Shengelia (12,3) y el base Tomas Satoransky (6,3 puntos, 4,7 rebotes y 5,3 asistencias).

Sin embargo, Peñarroya necesita que la segunda unidad dé un paso al frente para que el equipo mantenga el nivel cuando los titulares no estén en la pista y repartir esfuerzos en una plantilla corta, un aspecto especialmente importante por la exigencia del calendario.

El Barça, que viene de jugar el viernes por la noche y el domingo al mediodía en el Palau Blaugrana, ha volado este lunes a Belgrado para medirse el martes al Maccabi, se desplazará el miércoles a Dubai para afrontar el jueves el segundo partido de la semana, y ese mismo día por la noche regresará a Barcelona. Aterrizará el viernes a primera hora y el sábado viajará a Málaga para medirse el domingo a Unicaja.

Un maratón de partidos en el que no participarán los lesionados Nico Laprovittola y Juan Núñez, pero sí el pívot Jan Vesely y el escolta Myles Cale, que acabaron tocados contra el Lleida pero han entrado en la convocatoria de 14 jugadores, al igual que los jóvenes Sayon Keita y Nikola Kusturica.

El primer oponente será el Maccabi Tel Aviv, que ha perdido los últimos seis encuentros contra el conjunto azulgrana y, al igual que el equipo catalán, brilla más por los puntos anotados (91,7) que por los encajados (92), pues es el cuarto mejor de la Euroliga en el primer aspecto y el cuarto peor en el segundo.

El equipo entrenado por Oded Kattash despliega un juego rápido y destaca por el físico y el talento de su batería de americanos, como los aleros O’Shae Brisset (10,3) y Jaylen Hoard (14,3 puntos y 5 rebotes), y el escolta Lonnie Walker IV (13 puntos), mientras que los bases Jeffrey Dowtin Jr (12,3 puntos y 5 asistencias) y Tamir Blatt (8 y 6,3) son los principales directores de juego.

El Maccabi, que cayó en la dos primeras jornadas europeas frente al Anadolu Efes (85-78) y el París Basketball (94-101), ha hilado dos victorias consecutivas contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga (90-103) y el Hapoel Beer Sheva (92-104) en el campeonato israelí.