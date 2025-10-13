El escolta estadounidense Tyson Carter padece una embolia pulmonar

El club serbio ya había anunciado el pasado fin de semana la hospitalización del jugador en Belgrado por "complicaciones respiratorias", aunque no se conocían, hasta hora, más detallas.

Carter ingresó en el hospital por una tos intensa y dolor abdominal y torácico tras la victoria de su equipo en la tercera jornada contra el Fenerbahce en Estambul, un partido en el que fue el tercer jugador del Estrella Roja con más minutos, aportando 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para un total de 16 valoración.

A la espera de nuevas informaciones, se prevé que Carter sufra una larga baja y esté alejado de la pistas durante un tiempo prolongado.

Un gran contratiempo para el nuevo entrenador del equipo, el serbio Sasa Obradovic, que regresa a la que fue su casa en la temporada 2020/2021 y que debutará en la presente campaña este martes en el Stark Arena ante el Zalgiris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy