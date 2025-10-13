Mantienen las protestas por el partido La Laguna Tenerife con el Bnei Herzliya

La concentración lleva por lema "Por genocida fuera Israel de la Champions League”, y según uno de los integrantes de este colectivo, se trata de un cacerolada para mostrar "la absoluta repulsa a la complicidad del genocidio por medio del deporte”.

Rodríguez ha señalado que el deporte no puede ser ajeno a la política y eso lo demuestran las acciones que se han llevado a cabo contra Rusia.

“El deporte es uno de los escaparates más significativos para mantener o crear su imagen, por ello consideramos que un país que no cumple con la ley internacional no puede estar representado en eventos deportivos”, ha añadido.

Rodríguez cree que “no se puede aplaudir a ningún equipo que represente al estado de Israel en ninguna competición”.

Rodríguez ha mostrado su desacuerdo con la declaración de “partido de alto riesgo” formulada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte español ya que según él, “es el estado de Israel quien actúa en contra de estos valores”.

Según BDS, las peñas de aficionados del club también se han mostrado “sensibilizados” con la causa y estuvieron de acuerdo en la realización de una concentración durante la previa del choque.

Asimismo, la agrupación ha presentado una propuesta de moción en el Ayuntamiento de La Laguna con el objetivo de que se prohibiera la participación de Israel en cualquier evento deportivo celebrado en el municipio.

Además, se ha solicitado también una ampliación de esta moción para que las instituciones superiores al ayuntamiento también se sumen a la propuesta.

“Consideramos que, desde hace más de 77 años, Israel viene realizando un uso vergonzoso del deporte con tal de lavar su imagen de estado ocupante”, ha aseverado.

Además ha señalado que el deporte palestino también es víctima que se impide a libertad de movimiento a los deportistas y muchas instalaciones han sido bombardeadas.