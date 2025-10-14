Baxi Manresa recibe al Hapoel Jerusalén, a puerta cerrada y con el Nou Congost blindado

El duelo, que se disputará sin público para evitar problemas de seguridad ante las acciones de protesta convocadas por colectivos propalestinos que piden la expulsión de los equipos israelíes de las competiciones deportivas, fue declarado como encuentro de alto riesgo por el Gobierno de España.

Pese a la imposibilidad de que acceda público al Nou Congost, se establecerá un perímetro de seguridad amplio comandado por los Mossos d'Esquadra para facilitar a los equipos la entrada al pabellón, ya que se esperan manifestaciones para evitar que los equipos puedan disputar el choque.

En el apartado deportivo, el Baxi Manresa llega a este encuentro después de revertir la mala semana inicial y acumula dos triunfos consecutivos en competición oficial, ambos jugados en casa: 74-62 ante el Slask Wroclaw y 83-68 ante el Covirán Granada.

Los catalanes tienen un balance de una victoria y una derrota en el grupo A de la Eurocopa, por lo que buscarán un triunfo para situarse con balance positivo por primera vez esta temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Hapoel Jerusalén también tiene un balance de 1-1, y como coincidencia, también perdió su encuentro ante el mismo equipo con el que hizo lo propio el Baxi Manresa, el Cedevita Olimpia de Liubliana, actual colíder del grupo.

Los israelíes presentan una plantilla polivalente con diversos jugadores con experiencia en ACB y en la Euroliga, como el base Jared Harper o el escolta Khadeen Carrington.

Por su parte, el técnico de los manresanos, Diego Ocampo, tendrá toda la plantilla a su disposición la duda hasta última hora del alero Gustav Knudsen, que sigue con molestias musculares.

Hay un único precedente entre ambos equipos, en la temporada 2021-22 en partido de ida y vuelta, y ambos equipos lograron un triunfo: el Baxi Manresa venció en Israel por 68-73, y el Hapoel Jerusalén venció en el Nou Congost por 85-90.