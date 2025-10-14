Duelo a puerta cerrada entre el Valencia y el Hapoel por amarrarse a la zona noble

Tras las protestas por la política de Israel con Palestina que impidieron acabar algunas etapas de La Vuelta en septiembre por la presencia de un equipo israelí y ante la convocatoria de concentraciones para este miércoles frente al Roig Arena con el lema 'Bàsquet sí, Genocidi no', el club llevaba semanas de conversaciones con la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad.

El Valencia dijo este martes en un comunicado haber "apurado todas las opciones" para que al menos sus abonados pudieran asistir al partido. "El club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que se dispute a puerta cerrada", señaló la entidad en su nota.

La entidad asume que "en el contexto actual" ninguna decisión "es del agrado de todos" y dice haber apostado por la "menos mala". Aún así, el club tiene claro el perjuicio deportivo que supone jugar sin su público en un choque que le medirá al que ahora es un rival directo.

Ambos equipos comparten balance de dos triunfos y una derrota con otros siete equipos y los nueve conforman un grupo entre el segundo y el décimo clasificado.

El Valencia, tras estrenarse en la competición con un triunfo en la cancha del ASVEL Villeurbanne, repitió victoria ante el Virtus Bolonia ya en el Roig Arena pero cayó en la cancha del Barça en la tercera jornada.

Contra el equipo catalán sumó el Hapoel su primera victoria, a la que luego dio continuidad al asaltar la pista del Efes. Eso sí, en la tercera jornada cayó en su encuentro ante el Maccabi Tel Aviv.

El base serbio Vasilije Micic, al que el Hapoel recuperó este verano de la NBA con una oferta millonaria, es la principal referencia israelí pero ni mucho menos la única. Con un elevado presupuesto, el club ha completad el equipo que vuelve a dirigir Itoudis con piezas como el ex del Valencia Chris Jones, Elijah Bryant, ex de Efes, o Collin Malcom, ex del París.

Del equipo que la pasada campaña conquistó la Eurocopa tras doblegar al Valencia en semifinales y al Gran Canaria en la final siguen jugadores como Johnathan Motley y Antonio Blakeney, claves en el triunfo ante el Valencia en el tercer y definitivo choque de la serie por 92-94, o Ish Wainright.

El Valencia afronta este encuentro tras haber derrotado el domingo en la Liga Endesa al Río Breogán, un encuentro que puso a prueba su entereza tras haber sufrido la primera derrota de la campaña en el Palau Blaugrana.

Para el choque, Pedro Martínez mantiene las bajas de Jean Montero y de Yankuba Sima, pero tal vez podría recuperar a Xabi López-Arostegui, que aún no ha jugado partidos oficiales esta campaña tras lesionarse en un dedo en la pretemporada. Además, aún podría contar con el temporero Ike Iroegbu, por lo que deberá hacer en ese caso dos descartes al tener a catorce disponibles.