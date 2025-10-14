El Baskonia persigue mañana su primera victoria europea ante un nuevo París

Los parisinos han cambiado su plantilla pero mantienen la esencia de su juego veloz con mucha anotación, como demostraron el curso pasado.

Sin TJ Shorts, el conjunto galo logró mantener a Nadir Hifi, su mejor anotador hasta la fecha, e incorporaron a Justin Robinson en la dirección de juego.

El base, que no pudo jugar en la liga francesa, es duda para este encuentro en el que no podrán participar Lamar Stevens en los parisinos y Rodions Kurucs, por el lado vasco.

El jugador letón del Baskonia se retiró con molestias en su pie durante el choque ante el Real Madrid y se reincorporará en las próximas jornadas al comprobar que la lesión no reviste gravedad.

El rebote será importante en este encuentro ya que se miden el mejor equipo en rechaces hasta el momento, París, ante el conjunto que más capturas concede en total, Baskonia.

Además se enfrentan dos estilos muy similares con un juego muy veloz que les llevan a cometer excesivas perdidas, aunque los galos lo equilibran con su defensa, pues es la escuadra que más balones recupera en estas tres primeras jornadas.

Los de Paolo Galbiati intentarán mantener la intensidad que mostraron en la segunda parte del duelo liguero que se llevaron ante el Real Madrid, con una defensa coral y transiciones más controladas.

Los parisinos, que llegan a este choque tras caer ante el Mónaco en la competición doméstica, suman dos triunfos en la Euroliga, ante la Virtus y el Maccabi, mientras que el Baskonia es el único equipo que no ha ganado en liga europea.