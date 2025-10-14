El Casademont debuta ante el Falco en su tercera presencia consecutiva en la Copa Europa

Los zaragozanos disputarán ante los húngaros su tercer partido oficial de esta temporada, tras las dos primeras jornadas de la Liga Endesa, en las que superaron con claridad al Baskonia en la primera jornada y perdieron con un ajustado marcador ante el Joventut Badalona.

Aunque todavía en rodaje, pero cada vez con una mayor compenetración, para el equipo que entrena Jesús Ramírez esta será la primera semana con doble partido, aunque en esta ocasión no deberán realizar ningún desplazamiento, ya que ambos tendrán lugar en su pista y con el apoyo de su afición, el pabellón Príncipe Felipe.

En su debut oficial en competición oficial, los rojillos arrollaron a los alaveses con el respaldo de su público, que disfrutó de un completo partido por parte de su equipo y que les hizo empezar a mirar la temporada con confianza.

Zaragozanos y húngaros se han enfrentado en cuatro ocasiones, con victoria para los maños en los tres primeros encuentros, mientras que los magiares ganaron el último (94-86), que data de diciembre de 2020.

Tras cuatro jornadas disputadas en la liga húngara, el equipo magiar que entrena Milos Konakov todavía no conoce la derrota y lidera la competición con cuatro triunfos. Hasta el momento han anotado una media de 88,75 puntos por partido y han encajado 81,5.

Por su parte, los rojillos pasaron de 100 puntos anotados ante el Baskonia y 86 frente al Joventut, por lo que se prevé un partido con muchos puntos, algo que busca desde el inicio Jesús Ramírez.

Para este encuentro, el técnico de Granollers tendrá a su disposición a todos los componentes de la plantilla para intentar iniciar con buen pie una competición en la que los recién llegados como DJ Stephens o Devin Robinson en su presentación se marcaron como objetivo pelear por la victoria final.

El partido entre Casademont Zaragoza y Falco Szombathely se disputará en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa a partir de las 20 horas.