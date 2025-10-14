El Lointek Gernika viaja a Hungría a encarrilar su pase a la segunda ronda

Bilbao, 14 oct (EFE).- El Lointek Gernika Bizkaia viaja a Hungría a encarrilar este miércoles su pase a la segunda fase de la Eurocopa femenina en el partido ante el NKA Unibersitas Pecs en el Lauber Dezsö Sport Hall de la localidad húngara (18.00 horas), choque de la segunda jornada de la Fase de Grupos.