El Lointek Gernika viaja a Hungría a encarrilar su pase a la segunda ronda

Tras su contundente victoria en Maloste frente al Uniao Sportiva Azoris Hotels portugués en la primera jornada (82-61), más clara aún sobre la cancha que en el marcador, el equipo que dirige Lucas Fernández espera en la visita al que se presume su rival más complicado de la primera fase para seguir fortaleciendo sus opciones de alcanzar la segunda fase.
El NKA ha arrancado la liga húngara arrasando y es líder tras imponerse en los cinco partidos que ha disputado, todos ellos por gran diferencia en el marcador, hasta el punto de sumar ya un +183 en el diferencial de puntos.
En el último de esos compromisos el equipo de Pecs ganó en casa al Csata TKK F por 82-52 con protagonismo de alero Agnes Torok (18 puntos), la checa Julia Reisingerova (16) y la nigeriana Adenike Olawuyi (9 rebotes), ambas interiores.
El choque de la semana pasada ante el Uniao Sportiva abrió los partidos de un Grupo C que completa el israelí Elitzur Ramla y en cuya primera jornada solo se jugó el encuentro de Maloste.
En ese partido, que el Gernika acometió con varias bajas, lideraron la victoria vizcaína la alero serbia Masa Jankovic (15, 7 rebotes y 23), Esther Castedo (16 y 5 asistencias) y Ane Olaeta (15 y 3 asistencias).