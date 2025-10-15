5 detenidos, una manifestante y 3 policías heridos en protesta contra Israel en Valencia

Cerca de mil personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a partir de las 18 horas en los aledaños del Roig Arena para protestar contra las acciones de Israel en Palestina. Aunque en principio, había cuatro puntos de protesta, con el paso de la tarde se reunieron en uno.

Un intento por parte de los concentrados de cortar el tráfico en la aledaña Avenida Antonio Ferradis llevó a la Policía a una carga para retirar a los concentrados que se habían sentado en uno de los carriles. Esa acción acabó con una activista con una brecha en la cabeza. Unos minutos después acudió una ambulancia que la trasladó a un centro hospitalario.

Después, los intentos de un grupo de manifestantes de avanzar del lugar en el que estaban concentrados desembocaron en un intercambio de empujones con los agentes, que realizaron las primeras dos detenciones.

En ese momento se produjeron varias cargas para dispersar a los concentrados, con salvas al aire por parte de los policías y el encendido de algunos petardos por parte de los manifestantes. En ese momento se produjeron nuevas salvas, carreras y cargas que afectaron también a la terraza de una cafetería cercana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las cargas disolvieron la concentración pocos minutos antes de empezar el encuentro. El Hapoel entró al recinto sobre las 18 horas, algo antes del horario habitual, y lo hizo por un carril que la Policía cerró y cambió de sentido para esa entrada.