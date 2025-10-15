Cinco detenidos, una herida y cargas en manifestación de Valencia (España) contra Israel

Los intentos de un grupo de manifestantes de avanzar del lugar en el que estaban concentrados desembocaron en un intercambio de empujones con los agentes, que detuvieron a cinco personas.

En ese momento se produjeron varias cargas para dispersar a los concentrados, con salvas al aire por parte de los policías y el encendido de algunos petardos por parte de los manifestantes.

El intento de ruptura del cordón policial una hora y media antes del inicio del encuentro para acercarse al pabellón provocó una pequeña carga inicial de los antidisturbios.

Una manifestante resultó herida en la cabeza tras intentar varios de ellos cortar el tráfico en la avenida Antonio Ferrandis y realizar la Policía una carga para levantar a la decena de personas que se habían sentado en uno de los carriles delante de los coches.

Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, estas concentraciones ante el Roig Arena han reunido a mil personas.