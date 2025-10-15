Doncic se estrena en la pretemporada con 25 puntos

Doncic volvió a saltar a la pista por primera vez desde los cuartos de final del Eurobasket, cuando su Eslovenia cayó contra Alemania pese a sus 39 puntos.

El exmadridista no había jugado los tres primeros ensayos de los Lakers en la pretemporada, pero regresó el martes al quinteto titular de JJ Redick con una buena actuación.

Metió 25 puntos con siete de catorce en tiros de campo y cuatro de ocho en triples, a los que sumó siete rebotes y cuatro asistencias en 22.23 minutos en pista.

Doncic no jugaba con los Lakers desde los últimos 'playoffs', cuando metió 28 puntos en la derrota angelina contra los Minnesota Timberwolves en el quinto partido de la primera ronda.

Los Lakers no pudieron contar con LeBron James, quien se está recuperando de un problema de ciática.

King James, de 40 años, se perderá el debut de los Lakers en la temporada regular, fijado el 21 de octubre en casa contra los Golden State Warriors. Se espera que LeBron se pierda al menos la primera semana de competición oficial.

Contra los Suns, Doncic contó con el apoyo de un Austin Reaves de 25 puntos. El pívot Deandre Ayton aportó un doble doble de 13 puntos y diez rebotes contra su exequipo.

El mejor de los Suns fue Jared Butler, con 35 puntos, en una noche en la que Devin Booker no tuvo minutos.