Dueño del Hapoel lamenta jugar con el Valencia a puerta cerrada por los seguidores locales

València, 15 oct (EFE).- El dueño del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, lamentó que el encuentro de la Euroliga que deben disputar este miércoles en la pista del Valencia Basket se vaya a jugar a puerta cerrada y aseguró que los aficionados del club valenciano querían asistir al encuentro.

15 de octubre de 2025 - 06:45
Yannay, en un mensaje en la red social X, achacó la decisión a las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, que fueron junto con la Delegación del Gobierno los que recomendaron al club valenciano disputar el choque sin público.

"Mala decisión de la Policía española. Los aficionados del Valencia estaban esperando el partido. El Hapoel es un equipo especial de ver y después del año pasado los clubes tienen una fantástica rivalidad", señaló.

El propietario del club israelí hacía referencia a la semifinal de la Eurocopa que ambos disputaron la pasada primavera y que incluyó dos partidos en Valencia, que se jugaron con público en las gradas.

