El Básquet Coruña aparta al cubano Yoanki Mencía por denuncia de violencia de género

A Coruña, 15 oct (EFE).- El Club Básquet Coruña informó esta noche de que su consejo de administración ha decidido apartar al jugador cubano Yoanki Mencía de la disciplina del primer equipo después de que éste reconociese uno de los cargos por violencia de género y un delito leve de vejaciones de los que había sido acusado.