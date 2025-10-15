El Básquet Coruña aparta al cubano Yoanki Mencía por denuncia de violencia de género

Esta decisión ha sido tomada por el consejo de administración del club naranja en una reunión de urgencia celebrada esta tarde, a la espera de recibir la sentencia derivada de la vista oral celebrada hoy en torno al procedimiento judicial seguido contra el jugador.
"Una vez analizada toda la información que rodea al caso, el club tomará la decisión en torno al futuro del jugador y la dará a conocer públicamente", explicó el club gallego en su comunicado de prensa.
El ala-pívot cubano llegó este verano al conjunto dirigido por Carles Marco procedente del Casademont Zaragoza.