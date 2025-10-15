El Fenerbahce, un campeón en horas bajas

Por el momento en poco se parece el rendimiento del actual plantel al que ofreció hace solo unos meses, cuando se presentó en la Final a Cuatro ganando nueve de los once encuentros previos -incluidos los tres de playoffs contra el París Basketball-, y, una vez allí, sorprendió al Panathinaikos en semifinales y se mostró muy superior al Mónaco en la final.

Ese contexto le convertía en uno de los principales favoritos para alzarse con el trofeo en la presente edición, pero, por el momento, nada está saliendo según lo previsto, 'viudo' en plantel tras la pérdida de su gran estrella, el ala-pívot estadounidense Nigel Hayes-Davis, y lastrado por las lesiones.

Lo primero ya no tiene solución y está siendo muy doloroso. El MVP de la fase final de la competición la pasada campaña, integrante del quinteto ideal y una vez jugador de la semana, ha dejado un vacío de talento y liderazgo que, de momento, nadie ha sido capaz de asumir en los momentos que ha hecho falta.

Para compensar su ausencia la entidad fichó en verano al pívot Armando Bacot, a los escoltas Brandon Boston y Talen Horton-Tucker y al alero Mikel Jantunen. Sin embargo, los primeros, poco brillantes en sus apariciones en los encuentros iniciales, se han perdido los dos últimos por lesión. Y el tercero, que ha alternado grandes momentos con otros más discretos, también se ausentó por problemas físicos contra el Dubai.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Son inquilinos ilustres de una enfermería de la que hace poco han salido los bases Scottie Wilbekin y Arturs Zagars. En el retorno de ambos a las pistas de la Euroliga este martes se contagiaron del mal momento colectivo y firmaron valoraciones preocupantes de -2 y 3 dígitos respectivamente.

Así las cosas, y pese a que el comienzo fue esperanzador con un triunfo ante el París Basketball por 96-77, el bando turco encadena tres tropiezos seguidos contra el Zalgiris de Kaunas (84-81), ante el Estrella Roja de Belgrado (81-86) y ante el Dubai (69-93).

El más reciente ofreciendo una imagen que criticó en rueda de prensa el técnico lituano Sarunas Jasikevicius: "Me disculpo una vez más con nuestros aficionados. Realmente no merecían ver semejante actuación. No tenemos excusas y estamos repitiendo lo mismo".

Asimismo, no quiso hablar de los arbitrajes y mandó un mensaje a la afición: "Que los aficionados canten 'Euroleague Mafia' cuando somos los campeones no está bien. No había una mafia cuando jugábamos bien y hacíamos las cosas bien. Tenemos que trabajar en lo que tenemos que trabajar; llevo hablando desde hace un mes y medio o dos meses acerca de la motivación, del físico, y no voy a hablar de los árbitros. Nos pasaron por encima hoy".