El Valencia y Nate Sestina pactan su desvinculación

Sestina, que tenía contrato hasta el final de la temporada, ha tenido un papel muy secundario en la rotación de Pedro Martínez en ese inicio de campaña y el hecho de que hubiera en la plantilla otros dos extracomunitarios hacía que el técnico tuviera que descartar uno para competiciones de la acb y, hasta el momento, lo había descartado a él.

El tirador norteamericano llegó al club valenciano procedente del Fenerbahce en el verano de 2024, pero su protagonismo estuvo lejos de lo esperado. En total, y con los tres partidos de la Euroliga en los que ha participado esta campaña, ha acumulado 66 choques con el Valencia.

En su comunicado, el club agradeció "la profesionalidad, la entrega y el trabajo" de Sestina, al que deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".