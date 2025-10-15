La solvencia europea del Barça se pone a prueba en la pista del debutante Dubai

Los catalanes, sobrados de talento, pero con problemas para ensamblar las nuevas piezas, saben que el éxito pasa por una mejora defensiva y así lo comprobaron en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, donde solo encajaron 71 puntos cuando el promedio en contra del curso superaba los 97 por partido.

Peñarroya le dio la alternativa a la joven promesa Sayon Keita (17 años, 2,14 metros), pero sobre todo comprobó lo importante que es en el engranaje de su equipo Toko Shengelia, que estuvo a un paso de firmar un triple doble.

El georgiano, además, abre mucho la zona, algo que aprovechó Willy Hernangómez, que fue el mejor del partido con 19 puntos, 7 rebotes y 27 de valoración en apenas 14 minutos.

También estuvo muy fino Myles Cale, uno de los nuevos fichajes y que firmó su mejor partido como azulgrana; en un encuentro en el que Peñarroya pudo rotar a sus hombres y no dependió tanto del talento de Will Clyburn o de Kevin Punter.

La realidad es que después de cuatro partidos jugados, el Barça es colíder, con tres victorias (Panathinaikos, Valencia y Maccabi Tel Aviv), una antítesis de su clasificación en la ACB, donde aun no conoce la victoria tras dos jornadas.

El encuentro de este jueves en Dubai, nuevo en la competición, será complicado. Entrenados por Jurica Golemac, recientemente renovado tras la espectacular victoria en Estambul ante Fenerbahce, es un equipo de estrellas, que ha ganado dos de los cuatro encuentros disputados, aunque tres de ellos los ha disputado lejos de su pista.

Se estrenó con una victoria en casa ante el Partizan (89-76) y ha encadenado dos claras derrotas consecutivas como visitante: 103-81 en Mónaco y 86-67 frente a Olympiacos; antes de la sonada victoria contra el equipo de Sarunas Jasikevicius.

Los de Golemac cuentan con una sólida base de jugadores, a pesar del contratiempo que supuso la lesión de larga duración del pívot Mam Jaiteh (rotura del tendón de Aquiles), que lo mantendrá inactivo durante toda la temporada.

También tienen problemas físicos el exmadridista Dzanan Musa, ausente en los dos últimos partidos, así como Aleksa Avramovic, Nate Moson y Kosta Kondic, además del exbarcelonista Justin Anderson, con una fascitis plantar.

En la enfermería del Barça continúa Juan Núñez, intervenido de una lesión en el menisco y que le mantendrá fuera de órbita durante seis meses. También está de baja el escolta argentino Nicola Laprovittola, aunque se espera que esté recuperado en las próximas semanas.