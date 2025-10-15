Un millar de personas protesta ante al Roig Arena de València contra Israel

València, 15 oct (EFE).- Cerca de mil personas se manifestaron este miércoles contra Israel y a favor de Palestina a las puertas del Roig Arena, donde el Valencia Basket se enfrenta al Hapoel Tel Aviv en un partido de la Euroliga a puerta cerrada tras recomendárselo así al club ‘taronja’ las fuerzas de seguridad y la Delegación de Gobierno.