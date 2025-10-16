Carles Marco afirma que el Básquet Coruña desconocía la situación judicial de Mencía

“Vosotros sabéis cómo actúa el Básquet Coruña, un club que hace las cosas bien. No sabíamos nada de este caso. Yoanki pide permiso en el entreno del lunes -para ausentarse- y ya no entrena más con el equipo”, afirmó el técnico catalán en rueda de prensa.

Tras una reunión de urgencia celebrada ayer, el consejo de administración que preside Pablo de Amallo acordó apartar al jugador del equipo después de que éste reconociese uno de los cargos por violencia de género y un delito leve de vejaciones de los que había sido acusado por su expareja.

“No voy a hablar mucho del tema, me limito a la declaración del club. No hemos tenido una semana fácil con este tema. Está claro que afecta en el día a día y también a nivel anímico. Es un momento para que el equipo esté lo más unido posible. Confío en los jugadores”, afirmó.

El entrenador naranja eludió hablar del futuro de Yoanki Mencía en el equipo, aunque sí confirmó que la dirección deportiva está “abierto a lo que aparece en el mercado”.

El todavía jugador del Básquet Coruña tendrá que cumplir 65 días de trabajos comunitarios y una orden de alejamiento de un año y medio tras admitir haber golpeado y gritado a su expareja.