El Baskonia se agarra al Buesa para lograr su primera victoria en la Euroliga

Los azulgrana regresan a su feudo 48 horas después de haber perdido en su visita a París Basketball en un choque en el que estuvieron en el marcador durante 35 minutos.

Los de Paolo Galbiati cuentan con las dudas de Rodions Kurucs, lesionado en la ACB ante el Real Madrid, Trent Forrest y Markus Howard. Estos últimos no disputaron ningún minuto de la segunda parte ante el conjunto parisino.

El base sufrió un tirón muscular en los isquiotibiales en la última jugada de la primera mitad y el tirador tuvo un problema en un dedo de su mano a raíz de un golpe. Asimismo Hami Diallo sufrió un esguince que no le impidió terminar el partido.

Con esta situación, los vitorianos buscarán dar una alegría a su afición en la Euroliga, donde han estado muy cerca de ganar ante Olympiacos y Panathinaikos. La defensa es el mayor hándicap del conjunto azulgrana que ha recibido 100 puntos o más en cinco de los seis encuentros de las dos competiciones en las que participa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los serbios, con Zeljko Obradovic a la cabeza, se han reforzado para este curso con Dylan Osetkowski, Jabari Parker y Shake Milton, aunque en el último partido ante el Real Madrid el exbaskonista Vanja Marinkovic fue el mejor de la plantilla serbia. Los de Obradovic han ganado sus dos encuentros en casa pero no conocen la victoria como visitantes.

El Baskonia ha firmado hasta la fecha mejores guarismos que los de Belgrado, pero los resultados no han sido tan favorables. Eso sí, el lanzamiento exterior y el control de balón son dos argumentos a tener en cuenta en el equipo de Zeljko Obradovic, en el que destacan Sterling Brown e Isaac Bonga por encima del resto.

Cabe destacar que prácticamente en todos los entrenamientos históricos, ni Baskonia ni Partizan han podido ganar en casa de su rival. Solo lo lograron en el curso 2001-02.