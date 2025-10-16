El Real Madrid, a lograr su primer triunfo fuera ante un Estrella Roja en transición

Con él, los de Belgrado fueron capaces de superar a un Zalgiris de Kaunas, que hasta ese momento estaba invicto, y buscarán repetir el triunfo contra el conjunto blanco, que viene de ganar como anfitrión al otro equipo de la capital serbia, el Partizan, en un duelo en el que ofreció una gran imagen en algunos tramos.

Los de Sergio Scariolo afrontan el choque con el base francés Theo Maledon recuperado, hasta el punto de que el miércoles disputó catorce minutos, y la duda del alero Alberto Abalde por molestias físicas. Quien sí estará es el pívot caboverdiano Walter Tavares, que cree que les espera "un ambiente muy difícil"

"Tenemos que dar ese paso que nos falta de ganar un partido fuera, de hacer un partido completo y serio desde el principio hasta el final para poder ganar fuera de casa, que es lo más complicado. Nuestra mente está en hacerlo lo mejor posible para poder ganar fuera, que es muy importante", señaló en la previa.

"Es un partido peligroso, no sabes lo que te vas a encontrar. Al final es nueva energía para ellos y para los jugadores, que querrán demostrar al entrenador que merecen estar en la cancha. Todo el mundo va a tener muchas ganas de querer hacer el mejor partido posible y si es contra nosotros mejor. Tenemos que estar lo más concentrados posibles, jugar duro y ver si podemos sacar la victoria allí", manifestó.

Tavares cree que el Estrella Roja es "un poco parecido al Partizan": "Es un equipo al que le gusta correr, dinámico, que puede tener gente abierta para tirar. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para poder sacar la victoria porque juegan en casa y ahí van a tener mucho más acierto de lo normal".

"Lo importante para nosotros este año es intentar conseguir todas las victorias posibles como locales para que eso nos pueda dar un poco de respiro y luego salir fuera e intentar ganar lo máximo posible. Fuera es más difícil porque no tenemos a nuestra gente detrás empujando. Es el paso que nos falta por dar", completó.