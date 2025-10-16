El Valencia busca en Mónaco un rápido regreso a la senda del triunfo

El encuentro llega después de que el Valencia cayera este miércoles en un partido disputado en el Roig Arena a puerta cerrada ante el Hapoel Tel Aviv. El equipo de Pedro Martínez, que se convertirá en el tercer entrenador en la historia del club que alcanza los 200 partidos, pagó su mal arranque y no pudo marcar el ritmo del choque y entre Vasilije Micic y Chris Jones controlaron sus intentos de remontada.

En el duelo de este viernes el ritmo será también un factor clave dado que mientras que el Valencia trata de jugar a muchas posesiones y tiene una media de casi 95 puntos por partido, el promedio del Mónaco que dirige Vassilis Spanoulis es de 85 puntos y bastantes menos posesiones.

Antes de caer ante el equipos israelí, el Valencia perdió en la cancha del Barcelona. Estas dos derrotas llegan tras haber abierto el torneo con sendas victorias, en la cancha del ASVEL Villeurbanne y ante el Virtus Bolonia.

El equipo italiano se impuso este miércoles como local ante el Mónaco por 77-73. El equipo monegasco tiene también un balance de 2-2, dado que antes venció en la pista del Milán y se impuso como local al Dubai, tras haber caído también en su cancha ante el Zalgiris.

James, pese a sus cíclicas desavenencias con el club, sigue a los mandos de un equipo que este verano ha incorporado como fichaje estrella a Nikola Mirotic. Ambos son los jugadores más valorados de la plantilla tras estos cuatro encuentros junto con el sólido ala-pívot alemán Daniel Theis.

En la columna vertebral del conjunto del Principado destacan también por su peso en la rotación Alpha Diallo, Matthew Strazel y Elie Okobo.

El Valencia, tras la reaparición ante el Hapoel de Xabi López-Arostegui, mantiene como únicas bajas segura a Yankuba Sima y a Ethan Happ, que ni si quiera se ha incorporado aún a la pretemporada. El exterior dominicano Jean Montero, que aún no ha jugado esta campaña tras haber sido operado de un dedo en la pretemporada, ya se entrena con el equipo y podría reaparecer.

Tras haber rescindido el contrato de Nate Sestina, haberse acabado el de Ike Iroegbu y sin entrar Happ en los planes de Pedro Martínez, el técnico cuenta ahora con 13 jugadores, por lo que deberá hacer un descarte para este choque si es que finalmente Montero ya está para jugar.