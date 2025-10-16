Emma Meesseman, verdugo de España en el Eurobasket, gana premio belga al Mérito Deportivo

La alero de los New York Liberty, de 1,92 metros, fue premiada, entre otras cosas, por el segundo título europeo consecutivo de las "gatas belgas" al derrotar a España en la final celebrada en Grecia, en el que fue distinguida con el MVP del partido.

Bélgica se impuso en ese encuentro por 65-67 tras anotar un parcial de 14-0, en un duelo en el que Meesseman firmó 16 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 5 robos, rendimiento que le valió para convertirse en la primera baloncestista en hacerse con el trofeo al mérito deportivo en Bélgica.

La exjugadora de baloncesto Ann Wauters, miembro del jurado, celebró el fallo, pues "hace mucho tiempo" que Meesseam merecía el premio, dijo en declaraciones que recoge la radiotelevisión pública RTBF.

"Eleva el nivel de cada equipo en el que juega. Las 'gatas belgas' han hecho algo excepcional y no es fácil comparar los deportes, pero Emma tiene un estatus en el mundo deportivo belga. Realmente lo merece".

