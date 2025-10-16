La WNBA lleva su All-Star de 2026 a Chicago tras lograr récords de seguimiento

Chicago albergará el partido de las estrellas por segunda vez en su historia y lo hará en el pabellón de baloncesto más grande de Estados Unidos el próximo 25 de julio.

"Junto a las Chicago Sky, estamos ilusionadas por celebrar a las estrellas más brillantes de este deporte", aseguró Cathy Engelbert, comisionada de la WNBA.

El anuncio de la liga de baloncesto femenino estadounidense se produce en un día en el que la cadena ESPN publicó números de seguimiento de récord en los últimos 'playoffs', que acabaron con el triunfo de Las Vegas Aces en las Finales.

Esta postemporada fue la más vista de siempre en los canales de ESPN, con un promedio de 1.2 millones de telespectadores en 24 encuentros.

Las Finales entre Aces y Phoenix Mercury tuvieron un promedio de seguimiento de 1.5 millones de telespectadores.