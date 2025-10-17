El Bàsquet Girona, a reaccionar en Andorra ante un rival directo

El equipo entrenado por Moncho Fernández perdió en la jornada inaugural contra el recién ascendido Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-79) y contra el UCAM Murcia en el último duelo (71-93), aunque se encuentra fuera de la zona de descenso debido al 'basket averge' (-40), superior al del Río Breogán (-42) y al Andorra (-63).

La confección de la plantilla, con la continuidad del entrenador y casi todos los jugadores clave de la temporada pasada, sumada a la llegada de fichajes importantes y a una pretemporada prometedora, había ilusionado a la afición, pero los resultados no llegan.

La pretemporada mostró a un equipo que pretendía jugar rápido y hacer daño a base de triples, pero el Girona ha hecho un 5/30 (17%) contra el Burgos y un 8/36 (22%) contra el Murcia y, sobre todo, ha sido un conjunto demasiado débil en el aspecto anímico.

En la primera jornada encajó un 18-0 en el tercer cuarto y el fin de semana pasado se situó un solo punto por debajo en el tramo final del tercer período (52-53), pero luego sufrió un parcial definitivo de 12-37 (64-90).

El base Otis Livingston II, fichado para ser el jugador franquicia del equipo y protagonista positivo de la pretemporada, anotó dos puntos y registró un 1/9 en tiros de campo contra el UCAM Murcia, por lo que se espera mucho más de él en los próximos compromisos.

La otra cara de la moneda en la última jornada fue el buen papel del escolta Mark Hughes (16 puntos), el único jugador por encima del 33% de acierto en triples, los escoltas Pep Busquets (10) y Sander Hollanders (10), y el pívot Martinas Geben (12 rebotes).

Al equipo le falta el carácter que aporta el escolta argentino Maxi Fjellerup, baja por lesión en este inicio de curso y uno de los grandes artífices del cambio de rumbo y de la permanencia de la temporada pasada, en la que superó los diez puntos en 16 de 20 partidos tras la llegada de Moncho Fernández al banquillo.

Fue precisamente el máximo anotador de la última visita a Andorra, en mayo. El conjunto catalán se impuso por 97-106 y dio un paso casi definitivo hacia la permanencia en la Liga Endesa.

El Girona necesita reivindicarse y enmendar su mal arranque de curso y tiene que hacerlo ya en Andorra, porque además los siguientes partidos serán contra rivales de mayor entidad como el Dreamland Gran Canaria, el Unicaja y el Barça.