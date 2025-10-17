El presidente del Baskonia, sancionado por la Euroliga por faltar respeto a los árbitros

Vitoria (España), 17 oct (EFE).- El presidente del Baskonia, Josean Querejeta, fue sancionado este viernes por la Euroliga con una multa de 8.000 euros (unos 9.300 dólares) por “faltar al respeto” al trío arbitral que dirigió el encuentro entre el conjunto azulgrana y el Panathinaikos el 9 de octubre en el Buesa Arena, en Vitoria (norte de España).