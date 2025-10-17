El presidente del Baskonia, sancionado por la Euroliga por faltar respeto a los árbitros

El mandatario del equipo vitoriano bajó a la zona de vestuarios del equipo arbitral formado por Damir Javor, Luka Kardum y Huseyin Celik para dar cuenta de algunas decisiones tomadas por estos durante la primera mitad.
De conformidad con el artículo 27.2.b) del Código Disciplinario de Baloncesto de la Euroliga, la competición ha tomado la decisión de sancionar al presidente.
El club presentará alegaciones y recurrirá la multa determinada por la competición.
Por otro lado, el técnico de Armani Milán, Ettore Messina, y los jugadores Shane Larkin (Efes) y Jerian Grant (Panathinaikos) fueron sancionados con 5.000 euros tras efectuar diferentes declaraciones sobre la labor arbitral a la finalización de sus encuentros.
