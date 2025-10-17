Lakovic: Es pronto y no se decide nada, pero una victoria nos daría un respiro muy grande

Para ello, deberán vencer en el Nou Congost, una pista de la que el Gran Canaria no sale victorioso desde la temporada 2020/2021 y que el esloveno ha catalogado como “complicada para todos los equipos de Liga Endesa” por ser un pabellón “caliente”, ha declarado en la rueda de prensa previa al partido (este sábado a las 17:00 hora canaria).

El técnico claretiano ha vuelto a incidir en las desconexiones de intensidad del equipo y ha advertido de que deberán estar al “cien por cien” y “apelar a la unidad para conseguir jugar más constantes” y evitar los altibajos que se vieron ante Unicaja y Le Mans si quieren sacar un buen resultado.

“Es normal porque estamos todavía en un proceso de crear equipo y ajustar a los jugadores. Estamos analizando y mejorando, pero el partido ante Manresa nos requerirá estar intensos y responder con el mismo esfuerzo durante los 40 minutos para optar a la victoria”, ha incidido.

En este sentido, ha apelado a viajar con la mentalidad de “competir en cada momento”, estirar los buenos momentos de juego y “no pensar en qué significaría ganar o perder”, ya que con este último escenario el balance en Liga Endesa sería de 0-3 para los grancanarios.

Preguntado por el proceso de adaptación de la plantilla, Lakovic ha recordado que “cada equipo tiene sus tiempos” y que se debe tener paciencia para “aprender y crecer”, si bien ha alertado que hay que tener claro que “nadie nos dará ese tiempo” y que la competición “no espera y los partidos cuentan”.

Sobre el rival, el preparador del Dreamland Gran Canaria ha explicado que Manresa es un rival “muy efectivo en casa” –ha ganado sus dos partidos en el Nou Congost- que tratará de imponer un ritmo de partido “muy alto” durante los 40 minutos y que buscará correr y jugar en transición “en todo momento”

“Tenemos que estar preparados para defender y jugar a este ritmo e intentar que Manresa juegue al nuestro. Es un reto muy difícil, ya que dentro de esta filosofía que tienen destacan jugadores como Hugo Benitez, que está a muy buen nivel, Alfonso Plummer, un tirador al que debemos vigilar para que nos encienda o Grant Golden, que es un jugador muy anotador y creador para sus compañeros”, ha abundado.

Por ello, la clave del partido será “correr atrás” y defender con intensidad los primeros segundos de posesión manresanos, así como “proteger nuestro rebote” y estar atentos en los cortes a canasta que facilitará Golden desde la pintura, ha analizado.

Ya durante la pretemporada, Lakovic aseguró que buscarían tener un ritmo más alto de juego, aunque hasta ahora “no hemos sido capaces de dar este cambio”, ha admitido, si bien ha destacado que han adquirido la experiencia de “protegernos de esta velocidad”: “Los dos partidos fueron en casa, por lo que debemos mostrar esa concentración y determinación en una cancha difícil como el Nou Congost”.

El esloveno ha defendido que Kur Kuath, que ha experimentado problemas de faltas en los partidos previos, está absorbiendo “mucha información y todavía le cuesta”, por lo que tratan de canalizar su “agresividad e intensidad” pero sin que la pierda, lo que ocasiona que actualmente se cargue de falta en su “proceso de aprendizaje”.