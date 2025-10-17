Los Nets de Jordi Fernández terminan su pretemporada con una derrota ante los Raptors

El máximo anotador del partido de pretemporada fue el alero de los Nets Michael Porter Jr. con 34 puntos, a los que sumó 10 rebotes, y 3 asistencias, mientras que en los Raptors destacó Scottie Barnes, con 31 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Los Nets, el equipo más joven de la NBA esta temporada, estuvieron la mayoría del partido por detrás de los Raptors.

El primer cuarto ya terminó con una diferencia de 10 puntos a favor del equipo canadiense, 37-27. Al descanso, la ventaja se había ampliado a 16 puntos, 72-56. En el tercer cuarto, se inició la recuperación de los Nets, que consiguieron anotar más puntos que los Raptors para recortar su ventaja a 11 puntos, 97-86.

En los cinco primeros minutos del último cuarto, con un Porter inspirado, los Nets borraron la ventaja de los Raptors y llegaron a situarse dos puntos por delante, 100-102. A partir de ese momento, los dos equipos se alternaron al frente del marcador en varias ocasiones hasta que en los últimos 90 segundos, los locales se despegaron para terminar cinco puntos por delante, 119-114.

Tras el partido, Fernández se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores.

"Tuvimos una oportunidad de ganar el partido. No pudimos hacerlo al final, pero estoy realmente orgulloso de cómo respondieron los muchachos con todo lo que les pasó. Encontraron la forma de luchar por el partido. Y eso es lo más importante", declaró.

"Estoy contento con la adversidad a la que han tenido que enfrentarse, especialmente nuestros jóvenes bases, y estoy contento cpn cómo han respondido. Y quiero que todos ellos se mantengan positivos y se aprovechen de la próxima oportunidad porque se producirá", añadió.

El entrenador de Badalona concluyó insistiendo que estaba contento con el desarrollo de sus jugadores y que "estos partidos realmente no cuentan. Ahora empiezan los partidos de verdad", explicó, de cara al inicio de la temporada regular el 21 de octubre.