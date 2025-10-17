Moncho Fernández: "Veo al equipo con ganas de ganar de una vez por todas"

Girona, 17 oct (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este viernes que ve al equipo "con ilusión y con ganas de una vez por todas de ganar un partido que significaría abrir la lata", tras las derrotas contra el Burgos (97-79) y el UCAM Murcia (71-93) en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa.