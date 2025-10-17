Moncho Fernández: "Veo al equipo con ganas de ganar de una vez por todas"

"Tenemos que encontrar la regularidad y la fuerza mental para hacer frente a los momentos malos porque si no en esta liga dos minutos malos lo mandan todo a la basura. La asignatura pendiente es ser fuertes cuando las cosas no van como uno querría", ha reconocido el entrenador gallego.
En este sentido, Fernández ha añadido que el Bàsquet Girona debe "encontrar la manera de competir" y ha remarcado que el equipo no tiene "mucho tiempo para pensar en el pasado", por lo que debe "mirar al futuro con esperanza y con el trabajo diario".
También ha reivindicado que en la derrota contra el Murcia el equipo hizo "30 minutos muy buenos a nivel defensivo" y "luchó, peleó y batalló", aunque el desacierto y un parcial de 10-0 condenaron sus opciones.
El entrenador gallego ha añadido que el resultado final "no refleja lo que fue el partido" y que sus sensaciones después de revisar el encuentro son "más positivas".
Con todo, Fernández ha avisado de que el Andorra, colista con dos derrotas, es "un equipo que corre mucho y que pelea mucho el rebote ofensivo".