El Barça persigue su primer triunfo liguero ante un Unicaja que evaluará su irregularidad

En lo que será su tercer partido a domicilio en cinco días, el verdadero nivel del Barça sigue siendo una incógnita. El conjunto azulgrana muestra todavía falta de continuidad, capaz de vencer por veinte puntos ante le conjunto israelí y, al mismo tiempo, encadenar más de cuatro minutos sin anotar, como ocurrió en su derrota ante el debutante equipo de Emiratos Árabes Unidos.

El Barça compite ante todos sus rivales, pero a pesar de contar con un mayor fondo de armario que la pasada temporada, las bajas de los bases Juan Núñez y, sobre todo, Nico Laprovittola —un jugador con gran capacidad anotadora— están condicionando al equipo.

La carga ofensiva recae sobre sus exteriores de referencia, Kevin Punter y Will Clyburn, y si no tienen un buen día, como ocurrió ante el Dubai, donde anotaron siete y dos puntos respectivamente, el rendimiento del cuadro catalán queda seriamente comprometido, que cuenta con el ala-pívot Tornike Shengelia como uno de los líderes del equipo.

A esto se suman los problemas de Joan Peñarroya para encontrar una referencia fiable en la pintura, capaz no solo de anotar, sino también de contribuir defensivamente, pese a contar con tres pívots en plantilla: Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall.

Con el checo, a sus 35 años, se quiere gestionar sus minutos para prevenir lesiones; el español, aunque efectivo en ataque, mantiene carencias defensivas; y el senegalés ha perdido la confianza de Peñarroya, que lo ha dejado fuera de la convocatorias en los dos últimos partidos, dando minutos al joven Sayon Keita como alternativa.

En este contexto, el Barça visita el Martín Carpena con sed de revancha, tras caer eliminado la temporada pasada en el tercer y definitivo partido de los cuartos de final por el título de Liga (97-95).

El equipo que dirige Ibon Navarro llega en una situación opuesta a la de los azulgrana, con pleno de victorias tanto en la competición doméstica como en Europa desde la derrota ante el Valencia Basket en la semifinal de la Supercopa Endesa (87-93).

El Barça deberá contrarrestar un bloque que esta temporada ya ha levantado la Copa Intercontinental y que, pese a las bajas del escolta Tyson Carter y del ala-pívot Dylan Osetkowski, sigue siendo un equipo sólido y trabajado, preparado para luchar por todos los títulos.

Al poderío en la pintura de Olek Balcerowski y los puntos de Kendrick Perry, el equipo malagueño ha sumado el fichaje del alero Chris Duarte, procedente de la NBA, quien se presenta como otra amenaza para un Barça que busca dar un golpe sobre la mesa y usar este encuentro como punto de partida para recuperar la consistencia.