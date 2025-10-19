El Real Madrid iguala el récord de triunfos consecutivos como local en la Liga Endesa

En aquella ocasión el conjunto azulgrana inició la racha tras caer contra el Baskonia el 3 de enero del 2009 en la jornada 16 de la 2008-2009 y le puso fin igualmente contra el conjunto vasco, en el primer partido de la final por el título de la siguiente campaña que acabaría llevándose este último por 3-0, tras repetir victoria a domicilio dos días más tarde.

En el caso del Real Madrid, que no pierde desde el 31 de marzo del año 2024, ya había superado el pasado curso el máximo registro del club de duelos invicto en la competición liguera como anfitrión, que estaba en los 26 consecutivos cosechados entre el 27 de diciembre del 2015 y el 26 de febrero del 2017.

De esta manera podrá lograr la plusmarca en solitario si el próximo domingo es capaz de ganar al BAXI Manresa, el mismo equipo que le superó por última vez en su feudo, en el choque que medirá a ambos conjuntos a partir de las 19:00 horas.