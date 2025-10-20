Capitanes de la Euroliga eligen a Tavares como el rival deseado y a Lyles mejor fichaje

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Los capitanes de los 20 equipos de la Euroliga eligieron a Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, como el jugador rival deseado para jugar en sus propios equipos, y a su compañero, el canadiense Trey Lyles, como el 'novato' más prometedor, durante la encuesta anual que realiza la competición al principio de la temporada.