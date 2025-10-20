El Surne Bilbao viaja a Chequia a recuperarse de dos varapalos seguidos

Dos partidos muy duros para los 'hombres de negro', ya que el primero le amargó en Miribilla (81-84) el regreso a una Copa Europa FIBA de la que es vigente campeón y aspira a volver a ganar y el segundo fue un correctivo en toda regla durante 40 minutos (101-69) a contrapelo desde el 34-6 inicial.

Lo del Peristeri le ha ocurrido al Surne Bilbao recurrentemente en las últimas temporadas, que al final acaba cayendo en partidos que tenía no solo dominados, sino prácticamente sentenciados con diferencias más que amplias. Las del pasado martes fueron de hasta 18 puntos (48-30).

Menos han sufrido los de Jaume Ponsarnau palizas como las del domingo en Badalona, en las que ni ha reaccionado ante un rival que les arrollaba sin tener respuesta ni defensiva ni ofensiva.

La derrota europea, además, le ha complicado sobremanera el futuro en la Copa FIBA Europa al Surne Bilbao, al que ahora le esperan tres partidos seguidos fuera de casa y casi está obligado a ganar en Chequia porque el Brno se impuso en Georgia al cuarto equipo el Grupo E. Un Kutaisi 2010 que, ante la clara derrota sufrida en la primera jornada (66-84), parece abocado a perder, si no todos, casi todos los partidos.

Ellos confiere al choque de mañana una aire de final para el Surne impensable hace una semana cuando arrancó el torneo que tanta felicidad le dio el curso anterior.

Para evitar verse en una situación que no desean, los de negro tendrán que aplicarse mañana ante el trío de americanos que lideraron la victoria del Brno en Tbilisi, los interiores Jacob Groves y Kevin Katu y el 'manejador' Anthony Williams. Entre los tres se jugaron 50 de los 75 tiros que lanzó su equipo.

Groves (33 puntos, 13/18 TC, 7 rebotes y 35 de valoración) hizo un partidazo y Katu (13 y 8 rebotes) y Williams (13, 5 y 7 asistencias) estuvieron poco finos (9/32 TC), pero la victoria checa fue clara y contundente desde el principio. A ella también colaboraron el alero Simon Svodova (14 y 16) y el gigante Adam Kejval (2,13 metros; 5 rebotes, 2 tapones y 11).

En principio, en Brno seguirá siendo baja Bassala Bagayko, aunque el joven pívot maliense parece próximo a volver ya recuperado de la subluxación de hombro que le ha obligado a perderse el inicio de la temporada. Los demás están obligados a mejorar unas prestaciones que les están afeando el comienzo del curso.