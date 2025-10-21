Detenidos 3 ultras como posibles culpables de muerte del conductor bus de afición Pistoia

Los tres detenidos están, por el momento, en la cárcel, acusados de homicidio voluntario agravado. Hay un cuarto sospechoso, por el momento en libertad, acusado de cómplice, según revelaron los medios italianos.

La investigación continúa y no se descartan nuevos detenidos. De hecho, en la noche del domingo, después de que sucedieran los hechos, 12 personas fueron identificadas y trasladadas a comisaría para un interrogatorio.

Raffaele Marianella, de 65 años, fue la víctima mortal en la noche del domingo, cuando una facción radical del Sebastiani Rieti tendió una emboscada al autobús que transportaba a la afición del Pistoia tras el duelo disputado en Rieti (Lacio), que se saldó con victoria visitante.

Los seguidores del Sebastiani esperaron escondidos a la entrada de la autopista Rieti-Terni y comenzaron a apedrear el vehículo en marcha hasta lanzar un ladrillo que rompió el cristal y que golpeó directamente a Marianella, que en ese momento no conducía en autobús.

Este martes se practicará la autopsia, pero los informes iniciales sugieren que el fallecido, que se encontraba en el asiento contiguo al conductor, recibió el impacto en la arteria carótida, por lo que los operarios sanitarios no pudieron hacer nada para mantenerle con vida cuando llegaron.

Los investigadores trabajan en la extracción del ADN del ladrillo que causó la muerte, en la revisión de imágenes de los aledaños y en la triangulación de teléfonos móviles para poder ubicar a los aficionados en la zona del crimen.

Ahora cuentan además con los móviles de los detenidos, que podrían contener información clave para determinar su culpabilidad y la responsabilidad de otras personas.