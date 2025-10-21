El Joventut, a sellar lo antes posible la clasificación para el Top-16

Los catalanes, líderes del grupo C con dos triunfos en dos encuentros, estarán muy cerca de lograrlo si consiguen la tercera victoria consecutiva justo antes de finalizar la primera vuelta del grupo.

El equipo dirigido por Dani Miret llega a este partido en un estado de forma excelente, con un inicio de temporada en el que todo son victorias: 3-0 en la Liga Endesa y 2-0 en la Liga de Campeones.

En el último partido disputado, el Joventut derrotó con contundencia al Surne Bilbao Basket (101-69) en competición doméstica. En la Champions, venció la pasada jornada en la pista del Hapoel Holon israelí por 65-81.

Para el choque ante los turcos, Miret tendrá las bajas del ala-pívot Michael Ruzic, en la fase final de recuperación de su lesión en el tobillo, y el escolta Adrián Torres, que arrastra molestias musculares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Delante, el Joventut tendrá a un Bursaspor que no empezó bien la temporada en la Liga de Campeones, pues aún no conoce la victoria. Sin embargo, el duelo entre españoles y otomanos ya es un clásico, puesto que anteriormente se vieron las caras en diversas ocasiones en la Eurocopa.

El Bursaspor cuenta como líder de su plantilla con el pívot Landry Nnoko, jugador con experiencia en la Liga Endesa tras su paso por Baskonia y San Pablo Burgos. Además, está entrenado por el serbio Nenad Markovic, que en la temporada 1994-95 jugó en el Joventut.

El entrenador ayudante del Joventut, Aleix Duran, ha avisado en previa sobre la dificultad del rival: "El Bursaspor es un equipo muy sólido en la defensa exterior, y provocarán que nos tengamos que movernos mucho para intentar buscar a nuestros tiradores".

"Nosotros llegamos en buena dinámica, somos intensos en defensa y en el rebote, y las cosas que dependen de solo nosotros las hacemos bien. Mejorar desde la victoria siempre hace el proceso más sencillo", ha finalizado.