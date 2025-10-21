El prometedor joven Dzepina deja el Valencia por la NCAA

Se trata de una decisión unilateral del jugador, por la que el Valencia ingresará una compensación económica pero que le deja sin una de las piezas más prometedoras de su cantera. A sus 19 años, este verano fue una de las referencias de la categoría.

Dzepina llegó al Valencia en marzo de 2024 y firmó un contrato de siete campañas con la entidad. El jugador no estaba entre las principales referencias de su país pero un crecimiento de trece centímetros anuales hizo que se interesaran por él varios clubes europeos, entre los que estaba el club 'taronja'.

El jugador, que mide ahora 2,07 metros, hizo este verano la pretemporada con el primer equipo del Valencia y ha sido la principal referencia del club en los primeros encuentros de la Liga U, creada este verano por la acb, la FEB y el CSD con la idea de frenar la marcha de talento a la NCAA, a cuyos equipos un cambio normativo les permite ahora tener un gran presupuesto y poder pagar a los jugadores.

El Valencia ingresará una compensación por el jugador serbio, al que ha formado el último año y medio, pero el club y sus agentes negocian ahora los términos de la misma y si de alguna manera el club puede retener algún derecho sobre el jugador.

