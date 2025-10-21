El Real Madrid vuelve a Belgrado para medirse a un Maccabi aún lejos de su casa

La decisión de poner esa fecha como el punto de partida para el retorno a Israel de ambos conjuntos ha ahorrado a los de Sergio Scariolo tener que viajar allí, pues tanto en este caso contra el Maccabi como en el de la visita al Hapoel ambos choques tendrán lugar con anterioridad.

"Creo que esta es una valoración puramente de seguridad de los equipos que viajan. En el deporte el único criterio para tomar este tipo de decisiones es la seguridad de los jugadores, de los equipos y de los espectadores. Si las autoridades políticas y deportivas internacionales consideran que existen ahora, a partir del 1 de diciembre, las condiciones de seguridad para poder jugar en Tel Aviv, nosotros somos deportistas y tenemos que confiar en las decisiones", señaló el técnico en la previa.

El italiano no quiso entrar en las desigualdades competitivas que genera la situación actual: "Pueden ser, pero es lo que hay y nosotros somos deportistas y receptores de decisiones. He aprendido a preocuparme de las decisiones que puedo tomar, que son muchísimas y a delegar las que no están en mi mano".

Preguntado acerca de si sería mejor que los equipos israelíes no disputasen el torneo, manifestó que esa cuestión habría que planteársela a ellos para que digan "cómo se sienten en esta situación".

En cuanto al rival, destacó el potencial anotador de este, que supondrá una de las "peores" tareas a las que tendrá que enfrentarse su equipo en la Euroliga, y las ganas que tendrá de ganar como anfitrión al no haberlo hecho hasta ahora en la competición: "Tenemos que estar bien preparados. Será un partido de máxima exigencia".

Scariolo confirmó que, por "pequeñas rotaciones o pequeñas dolencias", no viajarán Sergio Llull, Andrés Feliz y Bruno Fernando.

Sobre este último, incidió en los pocos minutos de juego de los que está disfrutando -como en el último duelo liguero, en el que jugó menos de diez minutos- y señaló que "llega un momento en que las decisiones se tienen que tomar sólo en función del rendimiento".

"Bruno es el primero al que le gustaría tener un rendimiento más alto, pero está entrenando bien, con seriedad, con esfuerzo. En la parte de esfuerzo, de actitud y de profesionalidad no tengo nada que reprocharle", expresó.

Además, habló del base argentino Facundo Campazzo: "Jugó una excelente segunda parte contra el Burgos, siendo protagonista en ambos lados de la cancha. Todos los jugadores tienen momentos, mejores partidos, mejores cuartos, peores cuartos. Son anécdotas, no me preocupa. Si pensara que Facu con 34 años, todos los cuartos de todos los partidos tiene que estar a tope, evidentemente es que no sabría de qué va esto".

En cuanto al hecho de que el equipo aún no haya ganado fuera en la máxima competición europea, afirmó: "Yo creo que los resultados son conformes con el estado de progresión del equipo a esta altura, no me sorprenden. Los altibajos los tienen todos los equipos de Euroliga sin excepción, son típicos de estos inicios de temporada".

"No le buscaría demasiada motivación que no sea lo que le pasa a todo el mundo. Los equipos todavía no están hechos y no están consolidados, sobre todo cuando ha cambiado muchísimo la forma de jugar y de entrenar, como un gran número de jugadores nuevos", completó.