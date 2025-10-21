El Valencia Basket será el único club español de la Euroliga que tenga que viajar a Israel

El club 'taronja' ya fue la semana pasada el primer equipo español en la Euroliga en recibir a un equipo israelí y, tras la recomendación de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo hizo a puerta cerrada.

Tras los atentados terroristas de Hamas en Israel hace dos años y la respuesta de este país en Gaza y en otros países de la zona, la Euroliga obligó a los equipos israelíes a jugar como local en otro país y lo han hecho en este tiempo en Chipre, Bulgaria o Serbia.

El reciente plan de paz ha llevado a los trece clubes propietarios de la competición, entre los que están el Maccabi Tel Aviv, el Barcelona, el Real Madrid y el Baskonia, a decidir que se vuelva a jugar en Israel a partir del 1 de diciembre.

El Valencia Basket visitará al Maccabi el 18 de diciembre y al Hapoel Tel Aviv el 5 de febrero y será el único club de la acb que tenga que viajar esta campaña a Israel en la fase regular de la Euroliga.

El Barcelona visitó en la primera jornada al Hapoel en Bulgaria ante 8.000 y cayó por 103-87 y en la cuarta repitió como visitante ante el Maccabi en Belgrado ante 400 espectadores y venció por 71-92.

El Real Madrid, por su parte, visita este mismo miércoles al Maccabi aún en Serbia y tiene que jugar como visitante en la cancha del Hapoel en la décimo tercera jornada, que está programada para el 25 de noviembre y que se jugará también en Bulgaria. Será, de hecho, el último partido que el equipo israelí juegue exiliado.

Por último, el Baskonia visitará al Hapoel en la undécima jornada, el 11 de noviembre en Bulgaria, y al Maccabi dos días más tarde, el 13 de noviembre, en Belgrado.

De esta manera, si ninguno de estos tres equipos quedan emparejados con el Maccabi o el Hapoel en el 'play in' o en cuartos de final, el Valencia será el único club de la acb que viaje a Israel en la presente Euroliga.