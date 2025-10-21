Jaworski baja hoy en Chequia en el Surne Bilbao por una entorsis en la rodilla izquierda

Jaworski "sufrió una entorsis de su rodilla izquierda durante el partido disputado el pasado domingo en Badalona" y "esta tarde causará baja" en el partido de la Copa Fiba Europa que disputa su equipo.

El Surne Bilbao añade, no obstante, que, "realizadas pruebas diagnósticas, se descarta afectación de mayor gravedad" y que el "pronóstico" de la lesión queda pendiente de "evolución".

La baja de Jaworski se suma a la posible del pívot Bassala Bagayoko, ésta desde el inicio de temporada por una subluxación en un hombro que parece estar a punto de superar por el jugador maliense.