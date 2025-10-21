Básquetbol

Jaworski baja hoy en Chequia en el Surne Bilbao por una entorsis en la rodilla izquierda

Bilbao, 21 oct (EFE).- El escolta estadounidense Justin Jaworski será baja esta tarde en el partido que el Surne Bilbao Basket juega en Chequia ante el PUMPA Basket Brno en el Starez Arena (17.00 horas) por una entorsis que sufrió el domingo en el choque ante el Joventut, según informó el club vasco.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 06:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2368

Jaworski "sufrió una entorsis de su rodilla izquierda durante el partido disputado el pasado domingo en Badalona" y "esta tarde causará baja" en el partido de la Copa Fiba Europa que disputa su equipo.

El Surne Bilbao añade, no obstante, que, "realizadas pruebas diagnósticas, se descarta afectación de mayor gravedad" y que el "pronóstico" de la lesión queda pendiente de "evolución".

La baja de Jaworski se suma a la posible del pívot Bassala Bagayoko, ésta desde el inicio de temporada por una subluxación en un hombro que parece estar a punto de superar por el jugador maliense.