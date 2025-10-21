La NBA no descarta equipos israelíes en la Liga en Europa

"Esta va a ser una liga para todos los equipos. Queremos unirles y queremos trabajar con todos. Esperamos encontrar una solución para todo el baloncesto y trabajaremos para ello porque todo esto va dirigido a los aficionados. La reunión con FIBA y Euroliga fue buena y esperemos que siga así", declaró este martes Mark Tatum, subcomisionado y director de operaciones de la NBA, en una de rueda de prensa telemática en la que estuvo EFE.

"Se van incluir clubes que ya existen con nuevos como equipos de fútbol que quieran tener un equipo de baloncesto. La Liga de Campeones de la FIBA será la segunda división europea y habrán cuatro plazas para clasificarse bien ganando las ligas de cada país o con un gran torneo", añadió.

Con esto, se confirma que la fecha de inicio podría ser octubre de 2027, en una competición que reuniría a 16 equipos, 12 de los cuales serían permanentes, como confirmó Adam Silver, comisionado de la NBA, en marzo de este año en un hotel en Nueva York a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE y en lo que estarán representantes de España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania entre otros, e incluso Israel.

La noticia llega el mismo día en el que los clubes miembros de la Euroliga han acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel, a partir del próximo 1 de diciembre, tras analizar la situación actual en Gaza después del reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los equipos israelitas de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023, podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después, y hasta el 1 de diciembre, la Euroliga "seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteníendose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes", según explicó la competición en un comunicado.