La NBA se pone como objetivo comenzar la Liga en Europa con FIBA en dos años

"Nuestro objetivo es hacer posible la Liga en Europa en los dos próximos años, pero todo dependerá de cerrar todo con la FIBA. Hemos tenido conversaciones muy positivas con pequeños inversores y en el futuro queremos conseguir grandes inversores para la competición", declaró el directivo este martes en una de rueda de prensa telemática en la que tuvo acceso EFE.

"Se van incluir clubes que ya existen con nuevos como equipos de fútbol que quieran tener un equipo de baloncesto. La Liga de Campeones de la FIBA será la segunda división europea y habrán cuatro plazas para clasificarse bien ganando las ligas de cada país o con un gran torneo", añadió.

"Esto hará que los equipos hagan mayores inversiones, porque saben que si ganan sus ligas tienen la oportunidad de jugar en la mayor competición europea como pasa en el fútbol", completó.

Con esto, se confirma que la fecha de inicio podría ser octubre de 2027, en una competición que reuniría a 16 equipos, 12 de los cuales serían permanentes, como confirmó Adam Silver, comisionado de la NBA, en marzo de este año en un hotel en Nueva York a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

La Liga, que contarán con representantes de España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania entre otros, pero que no descarta otros países como incluso Israel, será una oportunidad para "aumentar el crecimiento" del deporte en el continente.

"Europa tiene una gran tradición e historia con el baloncesto y es el segundo deporte más seguido del continente. Es una oportunidad para seguir con el crecimiento del baloncesto y promoverlo. La liga traería más inversión y eso sería beneficioso para el baloncesto al poder destinarlo para mejorar las infraestructuras", expresó Tatum.