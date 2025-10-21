Mumbrú sigue de recuperación en casa con mente puesta en clasificatorios para el Mundial

Según dijo el entrenador español en una entrevista publicada en la página web de la Federación de Alemania de Baloncesto (DBB), su intención es estar al cien por cien, pues mejora día a día, de cara a los próximos duelos de clasificación para el Mundial de Catar 2027, en los que el combinado germano se medirá con Israel y Chipre.

"Ahora mismo estoy progresando día a día, creo que dentro de un mes me encontraré bien y entonces tendremos una situación perfecta", dijo Mumbrú, que fue ingresado por pancreatitis justo después de proclamarse campeón de Europa con Alemania en septiembre.

Su enfermedad le impidió incluso celebrar el título europeo junto al equipo alemán, con el que, sin embargo, se mantuvo en contacto a distancia, tanto con los jugadores como con el resto de preparadores, responsables de la federación y otros baloncestistas que podría ser convocados para el equipo nacional germano.

El entrenador reconoció haber perdido mucho peso, aunque se encuentra mejor, ya en casa, tras un mes hospitalizado.

"Ahora estoy en casa y creo que necesitaré unas dos semanas más para recuperarme. Estoy bien, pero aún no del todo", señaló, consciente de que se acercan los próximos duelos de Alemania, selección que también es la vigente campeona del mundo.

Mumbrú, pese a su periodo de baja, apuntó que ha tenido mucho tiempo para prepararse, entre otras cosas, con el visionado de partidos y el estudio de estadísticas.

"En el hospital tuve mucho tiempo para ello. Me ocupé un poco de todo lo que será importante en las próximas semanas. También pensé en el futuro más lejano, en los jugadores jóvenes que podrían incorporarse al equipo", añadió.