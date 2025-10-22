Básquet Coruña y el cubano Mencía acuerdan rescisión de contrato por delito de maltrato

En su comunicado de prensa, el club español admite que conocía la situación judicial del ex ala-pívot del Casademont Zaragoza desde “días después” de su fichaje por el club -el pasado 30 de junio- por medio de “un mensaje anónimo privado” en las redes sociales de la entidad.

“Seguidamente el Club contactó con el agente y el club de origen del jugador. En ambos casos reconocieron estar informados de la existencia de estas denuncias, pero ya en una fecha posterior a la contratación”, explica el Básquet Coruña, con el que Mencía tenía contrato hasta junio de 2026.

Durante este tiempo, la entidad presidida por Pablo de Amallo ha respetado “la presunción de inocencia” y “el derecho” del jugador a defender su postura ante las autoridades judiciales, ya que Mencía defendió su inocencia “desde el primer momento”.

“Tras declarar en sede judicial y reconocerse responsable de parte de los delitos de que fue acusado, el Club apartó al jugador de la disciplina del primer equipo, acordando hoy finalmente su salida con fecha inmediata”, destaca el conjunto coruñés, que aclaró que la rescisión de la relación contractual fue de mutuo acuerdo.

Además de la salida del jugador y como medida “inmediata” para salvaguardar los valores de la entidad, el Básquet Coruña reforzará su reglamento de régimen interno, el cual rige “la conducta” y “la disciplina” de los jugadores.

“El Club seguirá trabajando por promover los valores sociales que deben rodear al deporte, principios que la entidad naranja ha impulsado a lo largo de sus treinta años de vida y seguirá defendiendo como parte de su responsabilidad social”, concluye.