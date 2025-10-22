Efes y Fenerbahce dicen que no se votó la vuelta como local de los equipos de Israel

Ambos equipos salieron al paso tras las declaraciones de Motiejunas esta semana, que afirmó que todos los clubes miembros de la Euroliga habían acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel en Euroliga y Eurocopa, a partir del próximo 1 de diciembre, tras analizar la situación actual en Gaza, en proceso de paz.
A pesar de que tal afirmación también fue recogida en un comunicado oficial de la Euroliga, los dos equipos turcos indicaron que si bien todos los miembros actuaron por "unanimidad" durante el proceso de toma de decisiones, no se votó durante la misma, y que la decisión fue "simplemente dar seguimiento al asunto".
Por ello, tanto Anadolu Efes como Fenerbahce Beko, "expresaron su opinión negativa sobre el asunto y abiertamente su preocupación por las posibles consecuencias de dicha decisión".
"Continúan las conversaciones sobre el asunto con las instituciones gubernamentales pertinentes y la directiva de la Euroliga. Cualquier novedad se compartirá con el público. Nos gustaría informar a los aficionados al baloncesto", finalizó el comunicado conjunto.
