Efes y Fenerbahce dicen que no se votó la vuelta como local de los equipos de Israel

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El Anadolu Efes y el Fenerbahce Beko publicaron este miércoles un comunicado conjunto en el que aseguraron que no hubo ninguna votación para decidir sobre el regreso de los equipos israelíes a jugar sus partidos de local en Israel en la reunión de la Euroliga, tal y como aseguró su presidente, Paulius Motiejunas.