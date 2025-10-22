El Dubái Basketball ficha a 'Boogie' Ellis, del Alba Berlín

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El Dubái Basketball anunció este miércoles el fichaje del estadounidense Rejean "Boogie" Ellis, que firmó hasta 2027, tras acordar su traspaso con el Alba Berlín alemán, para paliar las numerosas bajas por lesión que afectan actualmente al equipo.