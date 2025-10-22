El Dubái Basketball ficha a 'Boogie' Ellis, del Alba Berlín

De esta forma, Ellis (2000) se incorpora al ambicioso proyecto del club asiático, debutante esta temporada en la Euroliga, para lo que resta de campaña y hasta junio de 2027.
El base-escolta estaba siendo uno de los mejores jugadores del equipo alemán, que esta temporada no disputa la máxima competición continental, con unos promedios de 13,3 puntos, 3,3 asistencias y 2 rebotes en la BBL de Alemania.
"'Boogie' encaja a la perfección con nuestra visión: joven, con ganas de jugar, competitivo y ya probado a un alto nivel. Aporta impacto inmediato, creatividad y ritmo a nuestra defensa, ayudándonos a superar momentos difíciles cuando varios jugadores están lesionados", declaró el director general del Dubái Basketball, Dejan Kamenjašević.
Actualmente, el club emiratí cuenta con las lesiones de Dzanan Musa, Aleksa Avramovic, Nate Mason, 'Mam' Jaiteh, Kosta Kondic y Justin Anderson, por lo que la llegada de Ellis, será clave para aumentar la rotación de los jugadores del equipo entrenado por Jurica Golemac, recientemente renovado hasta 2028.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Dubái está construyendo algo emocionante a nivel mundial, y quiero formar parte de ese viaje. Estoy listo para darlo todo por este equipo y conectar con la afición desde el primer día", afirmó Ellis a los medios del club.