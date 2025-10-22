El Zalgiris examina al Barça de las dos caras

Después de sumar el primer triunfo de la temporada en la competición doméstica frente a un rival de nivel como es Unicaja (77-83), el cuadro catalán confía en empezar a revertir su irregular dinámica frente a un oponente que suma el mismo balance de resultados que los azulgranas tras ganar las tres primeras jornadas (3-2).

El encuentro contra los lituanos será el primero de los tres duelos que el Barça disputará en los próximo seis días en el Palau, que el vestuario espera que sea clave para encontrar la regularidad tras un inicio de curso en el que ha disputado seis de los primeros ocho partidos del curso a domicilio.

En la última visita en el Martín Carpena, se vio la mejor versión defensiva del Barça, que se sostuvo en ataque gracias al tridente formado por el ala-pívot Tornike Shengelia, el alero Will Clyburn y el escolta Kevin Punter, a los que se sumó el base argentino Juani Marcos.

Si estos tres jugadores carburan, el bloque que entrena Joan Peñarroya es capaz de competir contra cualquier rival, si bien las dudas aparecen cuando titubea en defensa.

Y es que el equipo azulgrana es el cuarto equipo de la Euroliga que más puntos encaja por partido (91), unos guarismos que contrastan con sus estadísticas ofensivas: 93,6 puntos de media, siendo la segunda escuadra que más puntos anota por detrás del Hapoel IBI Tel Aviv (93,8).

Enfrente se medirá a un rival rocoso entrenado por Tomas Masiulis, un viejo conocido del Palau Blaugrana. El ahora entrenador del Zalgiris fue el asistente de Sarunas Jasikevicius en el propio Zalgiris (2019-20), en el Barça (2020-2024) y en el Fenerbahce (2024-2025).

Después de ganar la Euroliga con el equipo turco la pasada temporada, este curso ha dado el salto como primer entrenador del equipo lituano.

Su Zalgiris es la cuarta mejor defensa de la competición (82,4 puntos encajados) y, si bien es el undécimo mejor ataque, elige bien en qué momento castigar a sus rivales desde el perímetro, pues es el equipo con el mejor porcentaje en triples (42,5%).

El base francés Sylvain Francisco, que promedia 13,4 puntos y 15,8 créditos de valoración por partido, y el escolta Nigel Williams-Goss (13 puntos) son las referencias exteriores del conjunto lituano, que cuenta con el atlético pívot Moses Wright (13,4 puntos, 4,6 rebotes y 15,8 de valoración) como su principal faro en la pintura.

La capacidad de los interiores azulgranas, a menudo superados por sus rivales, de frenar en ataque y de castigar en defensa al pívot estadounidense del Zalgiris será una de las claves del encuentro.

El equipo lituano llega al encuentro con una única baja, la del base Dovydas Giedraitis, mientras que en el Barça el director de juego Juan Núñez, con una lesión de larga duración, y los escoltas Nico Laprovittola y Darío Brizulea, que sufre una pequeña lesión en el glúteo y estará una semana de baja, no estarán a disposición del técnico Joan Peñarroya.