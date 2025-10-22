Entrenador Valencia: ¿Por qué no es seguro Israel el 25 de noviembre y 5 de diciembre sí?

"Como deportistas abogamos por la normalidad de las competiciones. Nos gusta que puedan jugar sus partidos en casa y que cuando juguemos contra ellos no sea a puerta cerrada como nos ha pasado hace unos días", apuntó el técnico en declaraciones a los medios.

"Pero fuera del tema deportivo, hay muchos más matices. Muy tranquilos no estamos ,la verdad. Cuando vemos las noticias, no vemos que la situación esté normalizada como nos gustaría. La pregunta que yo me hago es ¿por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí que lo es?", apuntó.

De los cuatro equipos españoles que hay en la Euroliga, el Valencia será el único que tenga que viajar a Israel porque tanto el Real Madrid, como el Barcelona y el Baskonia jugarán sus partidos como visitantes ante ambos equipos antes del 1 de diciembre, fecha elegida por los propietarios de la Euroliga para retomar los partidos en este país.

Además, el técnico deslizó que "los directivos que han tomado la decisión no tienen que viajar a Israel" y en cambio las plantillas sí. "Y nos gustaría que nos dijeran por qu el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí que lo es. Eso nos tranquilizaría mucho, pero hasta que eso no pase´, cómodos con la situación no estamos", admitió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pedro Martínez dijo estar seguro de que les darán "todas las garantías de seguridad". "Solo faltaría que no nos las dieran. Intentaremos vivir la situación con la máxima normalidad posible", señaló.

"Abogamos por la normalidad no queremos ser parte del problema lo que nos gustaría es que cada equipo pudiera jugar en su pista", concluyó.