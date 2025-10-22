Hugo González se queda sin minutos en el debut con derrota de los Celtics

González, escolta madrileño y exjugador del Real Madrid, había promediado 5,5 puntos, 2,8 rebotes, 0,8 asistencias y 16,3 minutos en la pretemporada tras una sólida liga de verano.

Los Celtics, que no podrán contar con Jayson Tatum en esta temporada por su lesión en el tendón de Aquiles, arrancan un año repleto de incógnitas, tras dejar salir Kristaps Porzingis, Jrue Holiday y Al Horford para liberar espacio salarial.

Estuvieron 13 puntos arriba en el marcador al principio del cuarto período, pero se derritieron en los últimos minutos frente a unos 76ers en los que Joel Embiid volvió a disputar un partido oficial por primera vez desde el pasado febrero.

Embiid, que fue al quirófano para operarse en la rodilla, no pasó de los cuatro puntos, con uno de nueve en tiros de campo, en 20 minutos en pista.

El protagonista en el Garden, de hecho, fue el novato VJ Edgecombe, quien brilló con 34 puntos y firmó el tercer mejor debut de siempre para un jugador de primer año.

Sus 34 puntos mejoraron incluso la marca del legendario Allen Iverson, quien se estrenó con 30.

En los Celtics, el mejor fue Jaylen Brown, con 25 puntos.

Hugo González tendrá que esperar para tener sus primeros minutos en la NBA, aunque Joe Mazzulla no ha dudado en manifestar su aprecio por el escolta en la pretemporada.

"Ha sido dirigido por algunos de los mejores entrenadores y ha sido parte de una gran organización (el Real Madrid) durante mucho tiempo, así que sabe cómo jugar. Es inteligente, y se exige mucho a sí mismo", afirmó.

"Disfruto entrenándolo porque escucha, quiere mejorar y aprender y se está esforzando... Me gusta entrenarlo por su personalidad y por cómo se comporta", añadió Mazzulla.