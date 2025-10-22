Juani Marcos: "Los partidos de la última semana me sirvieron para ganar confianza"

El jugador azulgrana, que viene de sumar 11 puntos en la victoria frente al Unicaja en la Liga Endesa, y de jugar 18 y 21 minutos, respectivamente, contra el Dubai y el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga, ha admitido que le tocará asumir "más responsabilidades" por las bajas de los jugadores exteriores Juan Núñez, Darío Brizuela y Nico Laprovittola.

"Los partidos de la última semana me sirvieron para ganar confianza, tener más responsabilidades y sentirme más a gusto en el equipo. El partido de Málaga me ayudó bastante", ha admitido en la rueda de prensa previa al encuentro del jueves en la Euroliga frente al Zalgiris Kaunas que se disputará en el Palau Blaugrana.

Marcos, que este curso debuta en la Euroliga, ha afirmado que le está sorprendiendo "el nivel competitivo" de la competición continental: "La preparación táctica, técnica y física se nota".

Por ello, cree que a nivel individual todavía puede mejorar en aspectos físicos y también de juego, especialmente en el apartado de las pérdidas de balón.

