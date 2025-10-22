Los Nets de Jordi Fernández naufragan en Charlotte en su estreno

Jordi Fernández comenzó su segundo año al frente de los Nets como entrenador jefe, después de un primer curso acabado con balance de 26 victorias y 56 derrotas en un momento de refundación de la franquicia neoyorquina.
El verano no cambió los objetivos de los Nets, enfocados en seguir creciendo poco a poco encomendados a un técnico que, en el último curso, dio muestra de gran preparación e inteligencia táctica pese a contar con una plantilla de nivel modesto.
Pero los límites defensivos de su equipo volvieron a emerger en Charlotte, donde los Nets terminaron con nueve jugadores por arriba de los diez puntos.
Brandon Miller brilló con 25 puntos, LaMelo Ball aportó 20 y Miles Bridges consiguió un doble doble de 18 puntos y once rebotes.
El mejor de los Nets fue el pívot Nic Claxton, con 17 puntos, mientras que Cam Thomas aportó quince.